«Вопрос поставил в тупик»: что Шатунов отвечал фанаткам, просивших о снах с его участием

Музыкант Юрий Шатунов в интервью «Народному телевидению Хибины» в 2017 году отмечал, что фанатки часто присылали ему любовные записки.
«Записок интересных было очень много. Девушка однажды спрашивала: «Сколько будет стоить мне, чтобы вы мне приснились». Вопрос поставил меня в тупик».
Как отмечал Шатунов, тогда он не растерялся.
«Я смекнул и ответил: «Все зависит от того, сколько выпить». Во сне все происходит по любви. Взаимовыгодной и бесплатной. Зал тогда рассмеялся», - рассказывал Юрий Шатунов.
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Напомним, что про Юрия Шатунова ходили разные сплетни. К примеру, что в юности он участвовал в оргиях с фанатками. Сам он отмечал, что больше двух девушек у него за ночь в молодости никогда не было.