«Вопрос поставил в тупик»: что Шатунов отвечал фанаткам, просивших о снах с его участием

Как отмечал Шатунов, тогда он не растерялся.

«Я смекнул и ответил: «Все зависит от того, сколько выпить». Во сне все происходит по любви. Взаимовыгодной и бесплатной. Зал тогда рассмеялся», - рассказывал Юрий Шатунов.

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Напомним, что про Юрия Шатунова ходили разные сплетни. К примеру, что в юности он участвовал в оргиях с фанатками. Сам он отмечал, что больше двух девушек у него за ночь в молодости никогда не было.