Воплощение аристократии: Миддлтон в небесно-голубом пальто и укороченных брюках вышла в свет с мужем

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она состоит в браке с сыном короля Карла III. Для миллионов британцев избранница принца Уильяма стала олицетворением элегантности, доброты и милосердия. Она успешно справляется со всеми обязанностями и растит троих детей.
Недавно в Великобритании завершился траур после смерти королевы Елизаветы II. После этого принц Уильям и его жена получили новые статусы, поэтому и работы у них прибавилось. На днях Кэтрин посетила больницу, где лежат мамы с детьми. Она отметилась в горчичном платье плиссе, восхитив публику.
А 6 октября Миддлтон отправилась в Северную Ирландию с мужем. Они посетили благотворительную организацию PIPS в Белфасте. Для такого случая принцесса Уэльская выбрала элегантное пальто из атласа небесно-голубого цвета, любимого бренда Alexander McQueenи, темно-синие укороченные брюки, которые сочетала с замшевыми лодочками. Это сделало ее фигуру визуально еще более хрупкой.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Миддлтон также дополнила образ изящными золотыми серьгами. Принц Уильям оделся с ней в одной цветовой гамме. Пара пообщалась с местным лорд-мэром Тиной Блэк. Кейт и Уильям приняли участие в сеансе арт-терапии вместе с уязвимыми детьми. Публика тепло приняла супругов. Кэтрин удалось очаровать британцев.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: соцсети Букингемского дворца