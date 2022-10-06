Воплощение аристократии: Миддлтон в небесно-голубом пальто и укороченных брюках вышла в свет с мужем

А 6 октября Миддлтон отправилась в Северную Ирландию с мужем. Они посетили благотворительную организацию PIPS в Белфасте. Для такого случая принцесса Уэльская выбрала элегантное пальто из атласа небесно-голубого цвета, любимого бренда Alexander McQueenи, темно-синие укороченные брюки, которые сочетала с замшевыми лодочками. Это сделало ее фигуру визуально еще более хрупкой.

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