Вопиющее бесстыдство! Клава Кока засветила трусы «а-ля сняла с мужика», гуляя по Москве с подругой

Клава Кока никогда не была стеснительной, появляясь на публике в нарядах – один откровеннее другого. Что говорить, у певицы отличная фигура и аппетитные формы. Так почему бы не показать их?

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Как оказалось, подруги Клавы Коки вылеплены из того же теста. В своем телеграме Клава Кока выставила снимки своей прогулки по осенней Москве в компании приятельницы Мари Краймбрери.

Позируя, Мари без стеснения показывала свое белье, а точнее трусы в духе «а-ля сняла с мужика». А Клава Кока, видимо, сочла эти фотографии достойными внимания публики, засветив их на своем канале.

Впрочем, некоторые фолловеры не оценили этот стиль и написали в Сети, что выглядит это весьма бесстыдно.