«Вообще неприлично»: о песнях Пугачевой на радио высказалась Довлатова

Радиоведущая выразила свое мнение и прокомментировала происходящее.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Радиоведущая Алла Довлатова прокомментировала новости о том, что песни Аллы Пугачевой, уехавшей жить в Израиль этой осенью, сняты с эфиров. Журналистка заметила, что на «Русском радио», на котором она работает, давно не крутят треки Примадонны, поскольку у нее не было ничего нового за последнее время.

 

Сама Довлатова считает, что сейчас есть вопросы и темы поважнее, чем плей-лист радиостанции. Она полностью погружена в ситуацию с частичной мобилизацией в стране.

«Ну и вообще как-то неприлично, просто, я считаю, неприлично сейчас задавать эти вопросы», — пояснила Довлатова «Пятому каналу».

 

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