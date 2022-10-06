«Вообще неприлично»: о песнях Пугачевой на радио высказалась Довлатова

Радиоведущая Алла Довлатова прокомментировала новости о том, что песни Аллы Пугачевой, уехавшей жить в Израиль этой осенью, сняты с эфиров. Журналистка заметила, что на «Русском радио», на котором она работает, давно не крутят треки Примадонны, поскольку у нее не было ничего нового за последнее время.