«Вообще неприлично»: о песнях Пугачевой на радио высказалась Довлатова

Радиоведущая Алла Довлатова прокомментировала новости о том, что песни Аллы Пугачевой, уехавшей жить в Израиль этой осенью, сняты с эфиров. Журналистка заметила, что на «Русском радио», на котором она работает, давно не крутят треки Примадонны, поскольку у нее не было ничего нового за последнее время.
Сама Довлатова считает, что сейчас есть вопросы и темы поважнее, чем плей-лист радиостанции. Она полностью погружена в ситуацию с частичной мобилизацией в стране.
«Ну и вообще как-то неприлично, просто, я считаю, неприлично сейчас задавать эти вопросы», — пояснила Довлатова «Пятому каналу».