«Вообще не планировал жениться»: Прилучный впервые высказался о свадьбе с Брутян

Сегодня, 25 августа, Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу. Актер, который все последние месяцы молчал о своем романе, наконец откровенно высказался.
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После развода с Агатой Муцениеце Павел больше не хотел связывать себя узами брака, однако Зепюр покорила его.
«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям», — поделился Прилучный.
Актер признался, что буквально потерял голову из-за возлюбленной и быстро организовал помолвку.
«Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать», — рассказал Павел HELLO.