«Вообще не планировал жениться»: Прилучный впервые высказался о свадьбе с Брутян

Сегодня, 25 августа, Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу. Актер, который все последние месяцы молчал о своем романе, наконец откровенно высказался.

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После развода с Агатой Муцениеце Павел больше не хотел связывать себя узами брака, однако Зепюр покорила его.