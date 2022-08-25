«Вообще не планировал жениться»: Прилучный впервые высказался о свадьбе с Брутян

Актер признался, что возлюбленная просто покорила его.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Сегодня, 25 августа, Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу. Актер, который все последние месяцы молчал о своем романе, наконец откровенно высказался.

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После развода с Агатой Муцениеце Павел больше не хотел связывать себя узами брака, однако Зепюр покорила его.

«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям», — поделился Прилучный. 

Актер признался, что буквально потерял голову из-за возлюбленной и быстро организовал помолвку. 

«Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать», — рассказал Павел HELLO.

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