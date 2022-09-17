«Вообще караул»: Пригожин в красках описал, как получил травму ноги

Иосиф Пригожин решил не обращаться за помощью к специалистам и самостоятельно установить дверь в квартире. Итог печальный: огромная махина из стекла и железа рухнула прямо на ногу продюсера.

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«Вообще караул, я дверь уронил, которую хотел вставить. Она стеклянная была. Железо и стекло. И прям упала <…> Я просто не удержал», — описал муж певицы Валерии.

У селебрити диагностировали закрытый перелом пальца на ноге, оказали помощь по стандартной в таких случаях схеме, после чего отпустили домой.

Сейчас, признается Иосиф, он чувствует себя хорошо и передвигается по дому без сторонней помощи.