Воля не удержался и повторил: Утяшева в мерцающем вечернем платье позировала на камеру

Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей она воспитывает двоих детей: Софию и Роберта.
Обычно Ляйсан много времени посвящает семье. На днях она отметила свой день рождения. Воля помог организовать вечеринку на природе. Пара снова продемонстрировала семейную идиллию. А теперь Утяшева решила поделиться кадрами, снятыми на второй день праздника.
Она позировала в белом мерцающем вечернем платье, принимая грациозные позы. Телеведущая подчеркнула свою стройную фигуру. А минуту спустя ее стал пародировать Павел. Он тоже прилег и стал кокетничать, изображая жену.
«Ляйсан, вы великолепна! Я вас обожаю», «Я пытаюсь найти удобную позу для сна», «Паша бесподобен», «Ляйсан, вы просто прекрасна», «Насмешили», «Какая крутая пара», «Слов нет, как вы хороши», «Вам двоим скучно не бывает», — прокомментировали пост подписчики.
А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.