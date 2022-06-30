Воля не удержался и повторил: Утяшева в мерцающем вечернем платье позировала на камеру

Телеведущая показала, как провела второй день праздника. Она весело отметила свое 37-летие.
Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды

Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей она воспитывает двоих детей: Софию и Роберта. 

Обычно Ляйсан много времени посвящает семье. На днях она отметила свой день рождения. Воля помог организовать вечеринку на природе. Пара снова продемонстрировала семейную идиллию. А теперь Утяшева решила поделиться кадрами, снятыми на второй день праздника. 

Она позировала в белом мерцающем вечернем платье, принимая грациозные позы. Телеведущая подчеркнула свою стройную фигуру. А минуту спустя ее стал пародировать Павел. Он тоже прилег и стал кокетничать, изображая жену.

«Ляйсан, вы великолепна! Я вас обожаю», «Я пытаюсь найти удобную позу для сна», «Паша бесподобен», «Ляйсан, вы просто прекрасна», «Насмешили», «Какая крутая пара», «Слов нет, как вы хороши», «Вам двоим скучно не бывает», — прокомментировали пост подписчики.

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