Воля не удержался и повторил: Утяшева в мерцающем вечернем платье позировала на камеру

Обычно Ляйсан много времени посвящает семье. На днях она отметила свой день рождения. Воля помог организовать вечеринку на природе. Пара снова продемонстрировала семейную идиллию. А теперь Утяшева решила поделиться кадрами, снятыми на второй день праздника.

Она позировала в белом мерцающем вечернем платье, принимая грациозные позы. Телеведущая подчеркнула свою стройную фигуру. А минуту спустя ее стал пародировать Павел. Он тоже прилег и стал кокетничать, изображая жену.