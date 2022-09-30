«Волшебно»: разведенная Вика Романец из «Дома-2» стала блондинкой и укатила в Париж

Экс-участница проекта Вика Романец похвасталась снимком у Эйфелевой башни.
Виктория Романец

Виктория Романец. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец больше всего на свете любит две вещи: преображения и путешествия.

На днях она сделала и первое, и второе. Вика Романец рассказала в микроблоге, что отправилась на коррекцию своих темных волос, но в итоге получила светлые локоны.

Звезда дала понять, что довольна результатом похода в салон красоты.

Вика Романец стала блондинкой. Фото: соцссети

«Девочки, не бойтесь меняться», — призвала под фото Виктория Романец.

 

Как выяснилось, смена имиджа Вики Романец была подготовкой к путешествию во Францию. Уже через пару дней после преображения Вика Романец гуляла по Парижу и делала снимки на фоне Эйфелевой башни.

Вика Романец в Париже. Фото: соцсети

«Волшебно. Я уже сбилась со счета, в какой раз тут, но каждый как первый», — подписала снимок Виктория Романец.

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Напоним, летом этого года Вика Романец развелась с мужем Антоном Гусевым. Причиной стали его измены. У Гусева сейчас очень насыщенная личная жизнь, а Романец радует себя поездками в Европу.

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