«Волшебно»: разведенная Вика Романец из «Дома-2» стала блондинкой и укатила в Париж

«Волшебно. Я уже сбилась со счета, в какой раз тут, но каждый как первый», — подписала снимок Виктория Романец.

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Напоним, летом этого года Вика Романец развелась с мужем Антоном Гусевым. Причиной стали его измены. У Гусева сейчас очень насыщенная личная жизнь, а Романец радует себя поездками в Европу.