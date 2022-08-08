«Волшебная девчонка»: Наталья Фриске засняла четырехмесячную дочку, уверенно сидящую в автокресле

Маленькая дочка Натальи Фриске Луна явно опережает своих сверстников в развитии. Крохе всего четыре месяца, а она уже вполне себе уверенно сидит в автокресле.

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья показала малышку в салоне автомобиля. Луна с довольным личиком смотрит в камеру, пока мама готовится к поездке, усадив дочку в автокресло.