«Волшебная девчонка»: Наталья Фриске засняла четырехмесячную дочку, уверенно сидящую в автокресле

Маленькая дочка Натальи Фриске Луна явно опережает своих сверстников в развитии. Крохе всего четыре месяца, а она уже вполне себе уверенно сидит в автокресле.
Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья показала малышку в салоне автомобиля. Луна с довольным личиком смотрит в камеру, пока мама готовится к поездке, усадив дочку в автокресло.
«Это что за волшебная девчонка такая?! Эй, красавица, именинница. Едем к бабушке с дедушкой, да? Ты умница моя», — похвалила Луну Наталья Фриске.
Наталья Фриске поехала с дочкой к родителям, чтобы отметить прекрасное событие — восьмого августа Луне исполнилось четыре месяца.
Появление малышки на свет сделало счастливой не только Наталью Фриске, но и ее папу с мамой. Потерявшие дочь и возможность общаться с внуком Платоном родители Жанны Фриске души не чают в маленькой внучке.
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Напомним, Луна появилась на свет 8 апреля, а через несколько дней ее мама Наталья Фриске отметила свое 36-летие.