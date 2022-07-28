«Волосы - жидкий шелк, отоспавшееся лицо»: как сейчас 73-летняя Пугачева выглядит в Юрмале

Алла Пугачева почти четыре месяца провела в Израиле, поселившись с семьей на вилле старшего брата шоумена Максима Галкина - Дмитрия. Родственник предоставил звездной чете свой особняк с бассейном, и как считают поклонники певицы, в доме они с Максимом жили совершенно бесплатно. Тратились разве что на еду, поездки и развлечения с экскурсиями.

Потом Примадонна спешно покинула Кесарию, опять же из-за жары, выбрав более приятный климат. Вместе с детьми и мужем она обосновалась в Латвии. Кстати, Алла Борисовна всегда любила отдыхать на Рижском взморье.

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