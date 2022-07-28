«Волосы - жидкий шелк, отоспавшееся лицо»: как сейчас 73-летняя Пугачева выглядит в Юрмале

Алла Пугачева почти четыре месяца провела в Израиле, поселившись с семьей на вилле старшего брата шоумена Максима Галкина - Дмитрия. Родственник предоставил звездной чете свой особняк с бассейном, и как считают поклонники певицы, в доме они с Максимом жили совершенно бесплатно. Тратились разве что на еду, поездки и развлечения с экскурсиями.
Потом Примадонна спешно покинула Кесарию, опять же из-за жары, выбрав более приятный климат. Вместе с детьми и мужем она обосновалась в Латвии. Кстати, Алла Борисовна всегда любила отдыхать на Рижском взморье.
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Алла Пугачева с париком из гладких как шел волос на прогулке по Юрмале. Фото: личный архив
Максим Галкин «слил» в Сеть свежие кадры с Примадонной, показав, как сейчас выглядит его 73-летняя супруга. Надо отдать должное Алла Борисовне, отдых за границей явно пошел ей на пользу. Она похорошела и помолодела. В черном бесформенном балахоне и массивных кроссовках Пугачева смотрелась стильно и элегантно. Особого шика певице добавили аксессуары - подвеска с кулоном. От яркого макияжа артистка отказалась, отдав предпочтение естественности.
«Ну какова красота!», «Парик молодит, с гладкими волосами ей куда лучше», «Аллуся такая модница», «Опять балахон?», «Стильная, кроссовки просто бомбита», «Сразу видно - человек в отпуске! Волосы как шелк, отоспавшееся лицо», - пишут фолловеры.
Кстати, на родину Алла Пугачева обещает вернуться не раньше сентября, когда двойняшкам Гарри и Лизе надо идти в школу.