Волосы выпадали клоками: кто вынудил Аллегрову носить парик

Певица не появляется на сцене без искусственных прядей.
Ирина Аллегрова. Фото: Global Look Press

Ирина Аллегрова. Фото: Global Look Press

Ирину Аллегрову сложно представить без копны белокурых волос. Меж тем, в жизни артистка является брюнеткой с короткой стрижкой.

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По словам бывшего директора Валерия Леонтьева Александра Богдановича, носить парик Аллегрова начала в 80-х годах.

Тогда мера стала вынужденной: горе-стилист буквально сжег звезде волосы во время обесцвечивания, они стали выпадать целыми клоками.

Чтобы блистать на сцене, Ирине Александровне пришлось надевать парики. 

«Ведь звезда должна быть яркой, а не с жидкими волосами», — рассказывал Богданович «КП».

Напомним, помимо Аллегровой парики долгое время носила Алла Пугачева. Примадонна признавалась, что хотела убирать волосы, но не могла из-за «формы подбородка».

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