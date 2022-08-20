Волосы выпадали клоками: кто вынудил Аллегрову носить парик

Ирину Аллегрову сложно представить без копны белокурых волос. Меж тем, в жизни артистка является брюнеткой с короткой стрижкой.

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По словам бывшего директора Валерия Леонтьева Александра Богдановича, носить парик Аллегрова начала в 80-х годах.

Тогда мера стала вынужденной: горе-стилист буквально сжег звезде волосы во время обесцвечивания, они стали выпадать целыми клоками.