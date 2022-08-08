Волосы спрятал под кепкой, зарос седой щетиной: Малахов сходил за грибами в Апатитах

В таком камуфляже шоумена вполне можно было принять за лесничего.

Андрей Малахов. Фото: Global Look Press

Андрей Малахов проводит отпуск на малой родине. Ведущий программы «Прямой эфир» вместо фешенебельного курорта отдал предпочтение Апатитам.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Муж Натальи Шкулевой уже похвастался грядками с мятой, луком и петрушкой. Кроме того, шоумен ходит за грибами. Малахов собрал целое лукошко, оставшись довольным таким уловом.

«Утренний урожай! Кто рано встает, тот собирает корзину грибов», — уточнил шоумен.

Андрей Малахов в кепочке отпустил щетину. Фото: личный архив

Похоже, что отпуск пошел Андрею Малахову на пользу. Шоумен отпустил двухнедельную небритость, но такая неухоженность мужу Натальи Шкулевой только шла. Вкупе с седой щетиной и кепкой Малахов выглядел как местный лесничий.  

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  