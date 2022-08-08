Волосы спрятал под кепкой, зарос седой щетиной: Малахов сходил за грибами в Апатитах

Андрей Малахов проводит отпуск на малой родине. Ведущий программы «Прямой эфир» вместо фешенебельного курорта отдал предпочтение Апатитам.

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Муж Натальи Шкулевой уже похвастался грядками с мятой, луком и петрушкой. Кроме того, шоумен ходит за грибами. Малахов собрал целое лукошко, оставшись довольным таким уловом.