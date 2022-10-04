Волосы сосульками, одежда будто с чужого плеча: улетевшая в никуда Лобода засветилась в Нью-Йорке

Светлана Лобода с начала известных событий пропала в неизвестном направлении. Говорят, что она поселилась в одной из европейских стран, но когда в СМИ появляются более конкретные версии, она или ее знакомые тут же опровергают их.

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Похоже, артистка просто не хочет разглашать место своей дислокации. Впрочем, на последнем фото в ее телеграме совершенно очевидно, что она отметилась в Америке, запечатлевшись на фоне небоскребов.

На снимке Лобода смотрится счастливой, но, похоже, она совсем перестала следить за собой: волосы выглядят неухоженно, висят сосульками, а одежда хоть и оверсайз, но подобрана так, будто снята с чужого плеча.