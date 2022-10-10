Волосы по ветру и молодые коленки из-под шортиков: Пугачева появилась на променаде у моря

73-летняя Алла Пугачева словно помолодела, улетев из холодной Москвы. Примадонна сообщила поклонникам, что прибыла в Израиль, пока город своего пребывания звезда не разглашает. Но известно, что в прошлый раз знаменитость отдыхала в Кесарии.

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В этом небольшом поселении на берегу моря проживают в основном состоятельные израильтяне, там имеется дом и у брата Максима Галкина*. В нем чета останавливалась в прошлый раз, не исключено, что они поселились в коттедже родственника и на этот раз.

В любом случае Алла Пугачева чувствует себя здесь уже как дома, она заявила по прилете в Израиль: «Я счастлива!» И обнародовала снимок со своего променада по побережью.

В кадре Алла Борисовна светится белозубой улыбкой, ее волосы развеваются на ветру, а из-под шортиков выглядывают стройные коленки.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.