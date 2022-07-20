«Волос с годами становится меньше»: Шатунов не хотел возвращаться к стрижке, которая была у него в 16 лет

Музыкант Юрий Шатунов в интервью своему Ютуб-каналу в 2018 году рассказывал, почему он никогда не вернется к своей знаменитой стрижке, которая была у него в 16 лет. Именно она сводила с ума многих фанаток.

«Юра, вернетесь ли вы к своей стрижке, которая была у вас в 16 лет», - спросила одна из верных поклонниц.

«Нет, не вернусь. Ну, во-первых, мне уже не 16 лет, а гораздо больше. Да и волос с годами становится все меньше, поэтому возможности вернуться к той стрижке нет. Но меня и сегодняшняя устраивает вполне», - отмечал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его прах был захоронен на Троекуровском кладбище столицы.