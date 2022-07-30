Волочкову вынудили сделать заявление об алкоголе

Анастасия Волочкова постоянно отмахивается от хейтеров, которые обвиняют ее в алкоголизме. Всем недовольным балерина дерзко отвечает, что живет так, как ей нравится.

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