Волочкову вынудили сделать заявление об алкоголе

Анастасия Волочкова постоянно отмахивается от хейтеров, которые обвиняют ее в алкоголизме. Всем недовольным балерина дерзко отвечает, что живет так, как ей нравится.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Самое простое говорить «ой, ты выпила», слушайте, когда захотела, тогда и выпила. Это мое право! Вы сначала выйдете на сцену Большого театра, на сцену Мариинского, запишите такое количество клипов!» — возмущается артистка.
При этом Волочкова подчеркнула, что очень гордится тем, что ее обсуждают. Звезда посоветовала злопыхателям заняться своей жизнью.