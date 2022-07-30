Волочкову вынудили сделать заявление об алкоголе

Балерина честно высказалась.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова постоянно отмахивается от хейтеров, которые обвиняют ее в алкоголизме. Всем недовольным балерина дерзко отвечает, что живет так, как ей нравится.

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«Самое простое говорить «ой, ты выпила», слушайте, когда захотела, тогда и выпила. Это мое право! Вы сначала выйдете на сцену Большого театра, на сцену Мариинского, запишите такое количество клипов!» — возмущается артистка.

При этом Волочкова подчеркнула, что очень гордится тем, что ее обсуждают. Звезда посоветовала злопыхателям заняться своей жизнью.

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