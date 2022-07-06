Волочкову с двумя смазливыми парнишками застукали возлегшей на одном ложе

Балерина Анастасия Волочкова недавно представила публике своего молодого бойфренда - Джехангира Мансурова, владельца агентства недвижимости, юриста по образованию.

Публика тут же прозвала его «студентом». Неизвестно, сколько парню лет, но выглядит он очень молодо. «А я живу, как хочу!» - написала в личном блоге Волочкова.

Теперь же артистка поделилась со своими поклонниками кадром, уютно устроившись на диванчике не только с Джехангиром, но еще и со вторым молодым человеком, который визуально в сыновья ей годится.