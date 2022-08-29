Волочковой предложил достойное рабочее место в совете директоров Губерниев

Дмитрий Губерниев, похоже, несколько неравнодушен к блондинкам, которые предпочитают публичный образ жизни. А иначе как объяснить его перманентное внимание к Ольге Бузовой, а теперь еще и к Анастасии Волочковой.
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Про балерину спортивный комментатор неожиданно вспомнил в своем телеграме, рассуждая о судьбе «Спартака». Он считает, что совет директоров футбольной команды нужно хорошенько обновить, введя в него больше симпатичных женщин.
«Прекрасно, Вяльбе и Салихова! „Спартак“ просто молодцы, нельзя останавливаться! Нужен триумвират прекрасных женщин в совете директоров клуба! Волочкова? Но это только на худой конец! А вот Бузова…Ммммм», — повздыхал Губерниев.