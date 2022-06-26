Волочкова в свадебном платье деликатно вильнула бедрами на глазах у сотни гостей

Балерина примерила наряд с дерзким вырезом.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова щегольнула в свадебном наряде в рамках Недели моды. Артистка примерила платье российского дизайнера Джемала Махмудова, чьи шедевры славятся лаконичностью и дерзостью.

По словам балерины, образ невесты с пикантным вырезом до бедер был создан исключительно для нее. Сам показ проходил в закрытом режиме, но, несмотря на это, он собрал множество гостей.

Выход скандально известной балерины на воображаемый подиум засняли на камеру. Однако не все ракурсы позинга сыграли в пользу Волочковой. В моменте звезда настолько широко шагнула, что случайно вильнула бедрами. Несмотря на казус, звезда продолжила путь уверенной походкой, широко улыбаясь зрителям.

Ранее художник Никас Сафронов сделал заявление о жизни Волочковой, добавив, что он восхищается трудолюбием балерины.

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