Волочкова в алом боди и прозрачном пеньюаре встретила группу мужчин в своем особняке

Анастасия Волочкова показала в своих соцсетях весьма интригующий снимок. На фото она запечатлелась у порога своего роскошного особняка в алом боди и прозрачном пеньюаре.

От глаз фолловеров не ускользнуло, что у порога стоит множество мужской обуви. Этот факт раззадорил публику, в результате в аккаунте звезды оказалось немало пикантных комментариев фантазийного смысла.

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Однако Волочкова умерила пыл своих фолловеров, объяснив, что к ней прибыла съемочная группа Насти Ивлеевой. Остался один вопрос: почему балерина встретила их в боди?