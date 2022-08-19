Волочкова рассказала о несчастьях, которые преследуют ее недоброжелателей

Балерина Анастасия Волочкова в «Телеграме» сообщила о неминуемом наказании, которое случается с теми, кто пытается ее обмануть или высмеять.
«Все, кто пытаются меня обмануть, пользуясь моей добропорядочностью и доверчивостью, потом очень жалеют. Потому что когда я отстаиваю правду, судьба распоряжается так, что мошенники всегда наказаны за несправедливость и предательское отношение ко мне».
Напомним, что Анастасия Волочкова часто попадает в различные конфликтные ситуации. Некоторые звезды шоу-бизнеса считают, что она откровенно деградирует.
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Однако сама Волочкова думает, что ей просто завидуют. Как отмечала балерина, она не обращает внимания на критику в свой адрес.