Волочкова рассказала о несчастьях, которые преследуют ее недоброжелателей

По словам балерины, судьба всегда наказывает мошенников.
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в «Телеграме» сообщила о неминуемом наказании, которое случается с теми, кто пытается ее обмануть или высмеять.

«Все, кто пытаются меня обмануть, пользуясь моей добропорядочностью и доверчивостью, потом очень жалеют. Потому что когда я отстаиваю правду, судьба распоряжается так, что мошенники всегда наказаны за несправедливость и предательское отношение ко мне».

Напомним, что Анастасия Волочкова часто попадает в различные конфликтные ситуации. Некоторые звезды шоу-бизнеса считают, что она откровенно деградирует.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Однако сама Волочкова думает, что ей просто завидуют. Как отмечала балерина, она не обращает внимания на критику в свой адрес.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  