Волочкова рассказала о несчастьях, которые преследуют ее недоброжелателей

Напомним, что Анастасия Волочкова часто попадает в различные конфликтные ситуации. Некоторые звезды шоу-бизнеса считают, что она откровенно деградирует.

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Однако сама Волочкова думает, что ей просто завидуют. Как отмечала балерина, она не обращает внимания на критику в свой адрес.