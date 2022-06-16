Волочкова пришла на съемки клипа в футболке с надписью: «Привет, уроды»

Балерина Анастасия Волочкова в «Телеграме» поделилась фотографией, на которой она сидит на шикарном кресле.
При этом обращает внимание ее футболка с провокационной надписью: «Привет, уроды!».
Анастасия Волочкова. Фото: телеграм Анастасии Волочковой
«Подготовка к сегодняшней сьемке клипа. Очень интересные платья приготовила для меня наш российский дизайнер Анна Галлямина», — заметила танцовщица.
Напомним, что Анастасия Волочкова — одна из самых известный российских балерин. В этом году ей исполнилось 46 лет.
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