Волочкова пришла на съемки клипа в футболке с надписью: «Привет, уроды»

Балерина заявила, что дизайнер приготовила для нее «интересные платья».
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в «Телеграме» поделилась фотографией, на которой она сидит на шикарном кресле.

При этом обращает внимание ее футболка с провокационной надписью: «Привет, уроды!».

 

 

Анастасия Волочкова. Фото: телеграм Анастасии Волочковой

«Подготовка к сегодняшней сьемке клипа. Очень интересные платья приготовила для меня наш российский дизайнер Анна Галлямина», — заметила танцовщица.

Напомним, что Анастасия Волочкова — одна из самых известный российских балерин. В этом году ей исполнилось 46 лет.

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