Волочкова показала редкое фото с красавицей мамой: «Очень похожи»

Анастасия Волочкова долгое время не ладила с мамой Тамарой Владимировной, однако сейчас балерина наконец нашла общий язык с родительницей.

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Звезда дала понять, что в ее семье наконец наступил мир, опубликовав в соцсети снимок из ресторана. На фото Анастасия позировала, обнимая маму за плечо.