Волочкова показала редкое фото с красавицей мамой: «Очень похожи»

Анастасия Волочкова долгое время не ладила с мамой Тамарой Владимировной, однако сейчас балерина наконец нашла общий язык с родительницей.
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Звезда дала понять, что в ее семье наконец наступил мир, опубликовав в соцсети снимок из ресторана. На фото Анастасия позировала, обнимая маму за плечо.
«А еще вчера я успела с любимой мамочкой встретиться», — похвасталась Волочкова.
Анастасия Волочкова с мамой: Фото: соцсети
Многие поклонники отметили, что артистка очень похожа на родительницу.
«Какая приятная женщина. Теперь понятно, в кого вы такая красавица», «Очень похожи», «Мама роскошно выглядит для своего возраста», — отметили они.
Напомним, ранее Волочкова не раз обвиняла Тамару Владимировну в том, что она рушила ее отношения с мужчинами. По словам балерины, именно из-за матери она рассталась с «любовью всей своей жизни», бизнесменом Сулейманом Керимовым.