Волочкова показала нового юнца, прижимаясь к нему пышным бюстом: выше на голову, красив, кучеряв

Анастасия Волочкова продолжает гнуть свою линию и настаивать на том, что имеет полное право жить так, как ей хочется в свои 46 лет.
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Балерина не скрывает, что ее практически всегда окружают мужчины и среди них немало молодых. А почему нет? Ведь сама артистка полна сил и физически весьма активна.
На сей раз Волочкова поделилась с фолловерами кадрами с особенным красавцем — высоким (выше на голову), молодым, интересным, кучерявым.
Звезда прильнула к нему всем корпусом, показав пышную грудь в зоне декольте. Естественно, поклонники тут же стали гадать — что за мужчина рядом с Анастасией. Многие не сомневаются, что это новый бойфренд знаменитости.
Волочкова с новым парнем. Фото: соцсети