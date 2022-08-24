Волочкова показала нового юнца, прижимаясь к нему пышным бюстом: выше на голову, красив, кучеряв

Балерина не скрывает, что ее практически всегда окружают мужчины и среди них немало молодых. А почему нет? Ведь сама артистка полна сил и физически весьма активна.

На сей раз Волочкова поделилась с фолловерами кадрами с особенным красавцем — высоким (выше на голову), молодым, интересным, кучерявым.

Звезда прильнула к нему всем корпусом, показав пышную грудь в зоне декольте. Естественно, поклонники тут же стали гадать — что за мужчина рядом с Анастасией. Многие не сомневаются, что это новый бойфренд знаменитости.