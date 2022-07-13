Волочкова показала ногами «эффект вертолета», соединив сразу два шпагата

К шпагатам балерины Анастасии Волочковой привыкнуть, пожалуй, невозможно. Ведь балерина практически не повторяется, когда показывает свою фирменную растяжку людям.
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Она это делала в бане, на яхте, массажных столах, на коне и даже на балконе. Теперь звезда решила поэкспериментировать на тренировочном роллере.
Звезда во время тренировки в зале сделала сразу два вида шпагата: продольный и поперечный, меняя их по очереди. В итоге получился любопытный «эффект вертолета».
Волочкова также сделала несколько балетных па с веером. По словам балерины, несмотря ни на какие обстоятельства, она каждый день неизменно идет в зал и тренируется.