Волочкова показала ногами «эффект вертолета», соединив сразу два шпагата

Анастасия Волочкова продемонстрировала поклонникам, как занимается и репетирует перед выступлениями.
Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

К шпагатам балерины Анастасии Волочковой привыкнуть, пожалуй, невозможно. Ведь балерина практически не повторяется, когда показывает свою фирменную растяжку людям.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она это делала в бане, на яхте, массажных столах, на коне и даже на балконе. Теперь звезда решила поэкспериментировать на тренировочном роллере.

Звезда во время тренировки в зале сделала сразу два вида шпагата: продольный и поперечный, меняя их по очереди. В итоге получился любопытный «эффект вертолета».

Волочкова также сделала несколько балетных па с веером. По словам балерины, несмотря ни на какие обстоятельства, она каждый день неизменно идет в зал и тренируется.

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  