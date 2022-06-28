Волочкова обмолвилась о редких визитах дочки, живущей с молодой мачехой

Анастасия Волочкова не часто видится с 16-летней дочкой Ариадной. Девочка живет с отцом и его новой женой Еленой Николаевой. С молодой мачехой у нее прекрасные отношения.

При этом наследница бывшей примы-балерины Большого театра старается время от времени наведываться в гости к своей звездной маме. Правда, и сама Волочкова часто бывает в разъездах. То она с шиком отдыхает на Мальдивах, то путешествует по городам и весям, то дает концерты, репетируя днями и ночами.

Говоря о том, почему Ариадна живет у отца, балерина намекнула, что так ее дочке легче добираться до школы. Сама Волочкова живет за городом. Постоянные пробки отнимают много времени.

«Моя любимая доченька Ариадна приехала в гости... Какая же она стала взрослая! Ей скоро исполнится 17 лет. Мы прекрасно провели время! Какие бы нас не разделяли расстояния, мы всегда рядом! И ведь мы с Аришей так похожи характерами, мировоззрением и не только. Это самый прекрасный человек! А я — счастливая мама», — отметила Волочкова, дав понять, что визиты дочки в ее особняк для нее праздник.

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