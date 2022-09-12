Волочкова — о законе про чайлдфри: «Я против любых запретов, вызывают обратную реакцию»

Анастасия Волочкова высказалась против готовящегося законопроекта.

«Рождение ребенка — это очень ответственный шаг. Личное дело каждого — иметь детей или не иметь. Многие у нас мечтают о детях и не могут забеременеть, проводят всякие ЭКО и страдают от этого. Но есть те, которые не хотят, и это их право. Я против любых запретов, которые реально вызывают обратную реакцию», — сказала «Собеседнику» балерина.

Отметим, что актриса Ольга Будина, напротив, обеими руками за этот проект. Она считает, что демографическую проблему в России иначе не исправить.