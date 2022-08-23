Волочкова назвала имя новой солистки группы «Ленинград»

По ее словам, Ясс уже 10 сентября выйдет на сцену с лидером коллектива Сергеем Шнуровым. Концерт пройдет на спортивной арене в «Лужниках».

Ясс выпустила дебютную композицию «Ядовитая ночь» как сольная исполнительница в феврале этого года. Артистка сотрудничает с лейблом ROCKFam.

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Напомним, что Сергей Шнуров крайне редко дает концерты в составе группы «Ленинград». Каждое выступление вызывает небывалый ажиотаж.