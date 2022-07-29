Волочкова лишилась перстня за 60 миллионов, размахивая руками на журналистов

Балерина слишком эмоционально стучала по столу.
Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова во время эфира YouTube-шоу «Поясни за» лишилась своего перстня за 60 миллионов рублей. 

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Обсуждая с журналистом Отаром Кушанашвили фейки, которые сочиняют про нее представители СМИ и хейтеры, она так усиленно махала руками и стучала по столу, что украшение не выдержало и сломалось — огромный камень отлетел.

Анастасия Волочкова в этот момент доказывала, что ей все завидуют. Она ведь очень роскошно живет, у нее шикарный дом, путешествует балерина на Мальдивы, а ее мужчины способны даже арендовать для нее целый остров. Что ж, не каждому дано, факт.

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