Волочкова лишилась перстня за 60 миллионов, размахивая руками на журналистов

Анастасия Волочкова в этот момент доказывала, что ей все завидуют. Она ведь очень роскошно живет, у нее шикарный дом, путешествует балерина на Мальдивы, а ее мужчины способны даже арендовать для нее целый остров. Что ж, не каждому дано, факт.