«Волнительный день»: Подольская в костюме цвета «мокрый асфальт» вместе с Пресняковым отвела сына в первый класс

Пресняков выбрал менее деловой стильно, но оделся в одной гамме с женой. Артемий предстал в костюме серого цвета с бордовым галстуком-бабочкой и джемпере в тон. Супруги взяли с собой и младшего сына, который сидел на руках у мамы. Как оказалось, пришли на школьную линейку две бабушки и дедушка мальчика.

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