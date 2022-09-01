«Волнительный день»: Подольская в костюме цвета «мокрый асфальт» вместе с Пресняковым отвела сына в первый класс

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. В свое время шоу «Фабрика звезд» принесла ей известность. Артистка также на телевидении столкнулась с Владимиром Пресняковым, который стал ее мужем. Пара не только вместе выступает, но и растит сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана.
Этим летом Наталья отдохнула в Турции, а также ездила со всей семьей в Испанию. Лишь недавно она вернулась в Москву. Певица первые дни провела на съемках, где демонстрировала яркие образы. А вот 1 сентября для нее стало знаменательным событием. Подольская облачилась в джемпер с белым воротником и длинную юбку плиссе. Костюм в цвете «мокрый асфальт» дополнил жакет.
Пресняков выбрал менее деловой стильно, но оделся в одной гамме с женой. Артемий предстал в костюме серого цвета с бордовым галстуком-бабочкой и джемпере в тон. Супруги взяли с собой и младшего сына, который сидел на руках у мамы. Как оказалось, пришли на школьную линейку две бабушки и дедушка мальчика.
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«Волнительный день. Тема пошел в первый класс. Он очень ждет школу и я так надеюсь, что он не разочаруется! Верю в наш правильный выбор и верю, что все будет даже лучше, чем я мечтаю. Всех дорогих родителей всех замечательных школьников поздравляю с Днем знаний! В добрый путь», — написала Подольская.
Звездная семья словно оделась в стиле family look. Многие восхитились тем, как выглядит певица и ее дети.
«Какие красивые! Классные!», «Мама молодец! Всех одела в цвет своего красивущего костюма!», «Вам очень идет!», «Какие милые мальчишки», «Стильно получилось», — прокомментировали пост подписчики.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми и родными. Фото: соцсети звезды