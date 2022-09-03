Вокруг горы цветов и почетный караул: как выглядит гроб с телом Горбачева

Рябом с гробом стоял почетный караул. В первом ряду у гроба Михаила Горбачева сидели его дочь Ирина Вирганская с мужем Андреем Трепачевым, внучки экс-президента СССР Ксения и Анастасия Вирганские, а также академик РАН, член наблюдательного совета ФАУ «Авиационный регистр РФ» Борис Алешин.

Напомним, что Михаил Горбачев ушел из жизни в возрасте 91 года. В последние годы своей жизни он сильно болел.

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Добавим, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его женой Раисой, которая скончалась в сентябре 1999 года. На церемонии будет присутствовать почетный караул.