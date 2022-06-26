Вокалист группы Green Day заявил, что откажется от американского гражданства и переедет в Великобританию

Фронтмен американской рок-группы Green Day, 50-летний Билли Джо Армстронг на своем концерте в Лондоне 24 июня заявил, что откажется от гражданства США и переедет в Великобританию.

Стоя на сцене, певец и гитарист послал Америку на три веселых буквы (в английском языке их четыре) и сказал еще несколько обидных слов в адрес родной страны.

Такой выплеск гнева у музыканта спровоцировала отмена Верховным судом США федеральной защиты абортов. Это значит, что теперь каждый штат сам будет решать, разрешать ли аборты на своей территории или нет. И, скорее всего, в ряде регионов прерывание беременности будет запрещено. Многие американские звезды критично высказались об этом юридическом моменте.

Он намерении панк-рокера перебраться в Великобританию сообщает издание Deadline. Оно же отмечает, что Билли Джо нередко критиковал американское государство на своих концертах и в интервью. Один из самых популярных альбомов Green Day, кстати, называется American Idiot («Американский идиот»).

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