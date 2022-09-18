Водянову прокляли поклонники Zara за то, что она «русская модель» (фото)

Топ-модель снялась в рекламе коллаборации брендов Zara и Narciso Rodriguez, теперь ее фото в соцсетях собирает негативные смайлы и комментарии.

К выражению «русская модель» пользователи Сети наперебой приписывают эпитеты – один грязнее другого, ну а смайлов, которых тошнит – просто не счесть в комментариях.

Пока бренды никак не реагируют на это, выставленный негатив в адрес Водяновой со стороны фолловеров тоже не убирают.