Водонаева удивилась частым снимкам Волочковой с домработницей

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева в «Телеграм» удивилась, почему балерина Анастасия Волочкова часто размещает в соцсетях снимки со своей домработницей Лолой.
Анастасия Волочкова с Лолой. Фото: соцсети
«Мне вот интересно, зачем Анастасия Волочкова фотографируется (в какой момент это уместно и зачем) со своей домработницей и публикует с ней фотографии? Порой с подругами, родителями, близкими не получается сделать фотографии. Так увлечены общими делами, событиями, прогулками и прочее. А у Анастасии зачастую такое и именно с ее «Лолочкой».
Напомним, что Лола долгие годы живет в доме у Анастасии Волочковой. Она помогает ей по хозяйству.
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Добавим, что Волочкова всегда в восторженных тонах отзывается о своей домработнице. Лола выполняет все задания танцовщицы.