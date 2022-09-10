Водонаева удивилась частым снимкам Волочковой с домработницей

По словам бывшей участницы «Дома-2», она не понимает, почему балерина публикует так часто фото с Лолой.
Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева в «Телеграм» удивилась, почему балерина Анастасия Волочкова часто размещает в соцсетях снимки со своей домработницей Лолой.

Анастасия Волочкова с Лолой. Фото: соцсети

«Мне вот интересно, зачем Анастасия Волочкова фотографируется (в какой момент это уместно и зачем) со своей домработницей и публикует с ней фотографии? Порой с подругами, родителями, близкими не получается сделать фотографии. Так увлечены общими делами, событиями, прогулками и прочее. А у Анастасии зачастую такое и именно с ее «Лолочкой».

Напомним, что Лола долгие годы живет в доме у Анастасии Волочковой. Она помогает ей по хозяйству.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Добавим, что Волочкова всегда в восторженных тонах отзывается о своей домработнице. Лола выполняет все задания танцовщицы.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  