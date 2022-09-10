Водонаева удивилась частым снимкам Волочковой с домработницей

Напомним, что Лола долгие годы живет в доме у Анастасии Волочковой. Она помогает ей по хозяйству.

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Добавим, что Волочкова всегда в восторженных тонах отзывается о своей домработнице. Лола выполняет все задания танцовщицы.