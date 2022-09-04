Водонаева поддержала Пугачеву, призвавшую народ жить в добре и поиске компромисса

Алла Пугачева после похорон Михаила Горбачева написала в личном блоге, что сильно рыдала из-за его кончины. Она грустила по бывшему лидеру, который, по ее мнению, «отвергал насилие», но признала, что и бывший президент был «не без греха».

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Певица обратилась к своим подписчикам с просьбой быть человечнее и научиться искать компромиссы в этой жизни.

Алена Водонаева, экс-участница «Дома-2» поддержала народную артистку в своем телеграме.

«Наверняка начнут дорисовывать лишнее — рассуждать о позиции, патриотизме и так далее», - написала светская львица. Она заметила, что все люди хотят жить в спокойствии и уверенности в завтрашнем дне, поэтому Пугачева просит о вполне нормальных вещах.