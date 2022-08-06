Водонаева озвучила количество половых партнеров «мамы Стифлера» после выхода «Американского пирога»

Напомним, что Дженнифер Кулидж известна и по другим ролям. Она, к примеру, сыграла мачеху Хилари Дафф в фильме «История Золушки» и мастера маникюра Паулет в «Блондинке в законе» и ее продолжении.

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Также Кулидж известна по своим ролям в телесериалах «Джоуи» и «Тайная жизнь американского подростка». С 2012 по 2017 год она играла роль Софи Кучински в ситкоме «Две девицы на мели».