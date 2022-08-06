Водонаева озвучила количество половых партнеров «мамы Стифлера» после выхода «Американского пирога»

Модель Алена Водонаева в «Телеграм» напомнила, что американской актрисе Дженнифер Кулидж, которая сыграла «маму Стифлера» в картине «Американский пирог» уже 60 лет.
«В недавнем интервью она призналась, что после выхода «Американского пирога» у нее было 200 сексуальных партнеров. Не удивлена. Все хотели «мамочку Стифлера». Роскошная была MILF, что говорить».
Дженнифер Кулидж. Фото: "Телеграм" Алены Водонаевой
Напомним, что Дженнифер Кулидж известна и по другим ролям. Она, к примеру, сыграла мачеху Хилари Дафф в фильме «История Золушки» и мастера маникюра Паулет в «Блондинке в законе» и ее продолжении.
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Также Кулидж известна по своим ролям в телесериалах «Джоуи» и «Тайная жизнь американского подростка». С 2012 по 2017 год она играла роль Софи Кучински в ситкоме «Две девицы на мели».