Водонаева назвала Лободу «заюшей» и поинтересовалась, как певице жилось в России после 2014 года

Ранее украинская исполнительница негативно высказалась о нашей стране.
Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева в «Телеграме» высказалась об украинской исполнительнице Светлане Лободе.

Она привела ее цитаты, в которых украинская звезда говорит: «Россия  это страна, которая сегодня очень заблудилась. Пока люди этого не поймут, ничего хорошего в этой стране не будет. Я выбираю другой путь».

«Заюш, а после 14-го года тебе тут как жилось?» — спросила Водонаева Лободу.

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Напомним, что Светлана Лобода объявила о невозможности своей жизни в России в будущем. В нашей стране она пообещала больше не появляться.

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