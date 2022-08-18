Водонаева назвала Лободу «заюшей» и поинтересовалась, как певице жилось в России после 2014 года

Она привела ее цитаты, в которых украинская звезда говорит: «Россия это страна, которая сегодня очень заблудилась. Пока люди этого не поймут, ничего хорошего в этой стране не будет. Я выбираю другой путь».

«Заюш, а после 14-го года тебе тут как жилось?» — спросила Водонаева Лободу.

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Напомним, что Светлана Лобода объявила о невозможности своей жизни в России в будущем. В нашей стране она пообещала больше не появляться.