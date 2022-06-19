«Водные процедуры»: Саша Задойнов из «Дома-2» поплескался в бассейне с младшей дочкой-пухляшкой

Бывший участник «Дома-2» Александр Задойнов - многодетный папа. У него подрастают три дочери. Все девочки рождены от разных женщин.

Старшая наследница Анастасия рождена в первом браке Задойнова, вторая - Александра, от отношений с Элиной Камирен, экс-участницей «Дома-2». А третью дочку Саше Задойнову родила вторая супруга Ксения.

София появилась на свет в феврале этого года. Ей всего четыре месяца. В общении с ней Саша Задойнов демонстрирует себя очень заботливым и нежным отцом.

Он много времени уделяет малышке. И мечтает, чтобы когда-нибудь все три дочери были рядом с ним, хотя бы на время.

В микроблоге он поделился снимком с младшей наследнице Софией на руках. Вместе с очаровательной дочкой-пухляшкой он поплескался в бассейне.