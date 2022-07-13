Водная горка прямо в озеро: Галкин показал дом, в котором с Пугачевой отдыхает в Юрмале

Деревянное строение и близко не напоминает дворец, который показывают в Сети.
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми.

Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми. Фото: соцсети

Максим Галкин выставил в соцсети рум-тур по своему дому, где он с Аллой Пугачевой и детьми отдыхает в Юрмале.

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Деревянный дом совсем не похож на тот дворец, который показывают в Сети под видом коттеджа звездного семейства в Латвии.

Дом выполнен из деревянного бруса, и можно было бы сказать, что в русском стиле, да построен он в Прибалтике. Внутри него имеется банька. А наружу прямо в озеро идет водяная горка, которую дети Галкина и Пугачевой испробовали тут же. Судя по их реакции, наследники музыкантов остались в восторге от новой жилплощади.

Судя по всему, этот домик артисты арендовали исключительно для отдыха у озера. 

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