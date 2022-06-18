Во всей красе: Наташа Королева щегольнула пышными формами в алом мини-бикини

Наташа Королева в свои 49 лет не стесняется демонстрировать фигуру в бикини. Она обладает пышными формами, но скрывать их не намерена.

Поздравляя подругу с днем рождения в своем микроблоге, Наташа Королева опубликовала фото с пляжа. На снимке исполнительница хитов «Синие лебеди» и «Желтые тюльпаны» позирует в алом мини-бикини в крупный горошек. Звезда не стала следовать примеру подруги и прикрываться парео, а, наоборот, привстала и засветила свои массивные живот и бедра.