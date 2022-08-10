Во всей красе: дочь Ивана Урганта блеснула сокровенным в дерзкой фотосессии

Эрика Кикнадзе живет в США.
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Эрика Кикнадзе, которую Иван Ургант удочерил в возрасте пяти лет, живет и учится в США. Девушка известна своими вызывающими поступками. Откровенные фото, пляски на кладбище, татуированное тело и яркий цвет волос.

Эрика Кикнадзе. Фото: соцсети

На этот раз Эрика поделилась кадрами новой фотосессии. Она примерила мини-юбку, чулки и красные туфли на платформе. Позы девушка принимала самые откровенные. Фото сделала в ванной комнате и на кровати.  

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Напомним, Эрика Кикнадзе живет в Нью-Йорке, где учится в частной школе искусства и дизайна Parsons School of Design.

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