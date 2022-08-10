Во всей красе: дочь Ивана Урганта блеснула сокровенным в дерзкой фотосессии

Эрика Кикнадзе, которую Иван Ургант удочерил в возрасте пяти лет, живет и учится в США. Девушка известна своими вызывающими поступками. Откровенные фото, пляски на кладбище, татуированное тело и яркий цвет волос.
Эрика Кикнадзе. Фото: соцсети
На этот раз Эрика поделилась кадрами новой фотосессии. Она примерила мини-юбку, чулки и красные туфли на платформе. Позы девушка принимала самые откровенные. Фото сделала в ванной комнате и на кровати.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, Эрика Кикнадзе живет в Нью-Йорке, где учится в частной школе искусства и дизайна Parsons School of Design.