Во всем черном: Алла Пугачева в кардигане и кожаных мини-шортах вышла в свет в Юрмале

73-летняя звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева покинула Израиль, но не ради возвращения в Россию. Артистка сменила локацию и теперь обосновалась в Латвии, на любимом курорте в Юрмале. На Рижском заливе певица не стала затворницей, а активно интегрируется в местную тусовку. На днях она вышла в свет с мужем, чтобы посетить концерт Интарса Бусулиса.

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Для появления на публике Пугачева облачилась во все черное. Звезда выбрала тотальный монохром, нарядившись в топ, удлиненный кардиган и мини-шорты из кожи. Снимки Примадонны на мероприятии появились в Сети, и поклонники были рады видеть свою любимицу в таком эффектном образе.