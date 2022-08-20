Во всем блеске: Юлия Михалкова в топе их пайеток засветила красивое декольте

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова по возвращении в Москву с поездки на Алтай, где чистила берега рек от мусора, сразу погрузилась в рабочий процесс. Красотка решила приоткрыть закулисье для своих подписчиков и показала, как у нее происходят съемки.

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На одном из фото Михалкова предстала в синем топе из пайеток на тонких лямочках и блестящей мини-юбке. Кто-то из подписчиков предположил, что актриса снимается в новогоднем шоу, потому что выглядит невероятно красиво и празднично.