Во всех версиях: после слухов о закрытии «Голоса» Первый канал сделал заявление

Новости о том, что основную версию музыкального шоу «Голос» могут закрыть, прокомментировали на Первом канале. Подозрения о прекращении выпуска вокального проекта возникли после того, как другие его форматы подверглись изменениям.

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Как заявили на Первом канале, музыкальное шоу не закрывается. «Это неправда», - рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала. – «Прямо сейчас идут съемки «Голос. Дети».

Помимо детской версии, на экране с начала сезона идет «Голос.60+». И изменения, которые произошли в этих проектах, по видимому, натолкнули многих на мысли о закрытии основной версии, - бессменный ведущий Дмитрий Нагиев покинул шоу. К слову, проекту «Голос» в этом году – 10 лет. Первый выпуск вышел на экраны 5 октября 2012 года.