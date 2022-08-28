Во сколько Сенчуковой и Рыбину обошлась свадьба единственного сына

23 июля единственный сын Натальи Сенчуковой и Виктор Рыбина, Василий, женился на девушке Дарье, с которой встречался много лет.

Влюбленные тщательно готовились к торжеству. Еще до свадьбы Василий давал интервью, где признавался, что все детали они вместе с Дарьей продумывали сами. Однако уже после знаменательного события выяснилось, что кое-какую помощь влюбленные все же приняли.

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