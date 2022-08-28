Во сколько Сенчуковой и Рыбину обошлась свадьба единственного сына

Артисты назвали сумму.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Global Look Press

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Global Look Press

23 июля единственный сын Натальи Сенчуковой и Виктор Рыбина, Василий, женился на девушке Дарье, с которой встречался много лет.

Влюбленные тщательно готовились к торжеству. Еще до свадьбы Василий давал интервью, где признавался, что все детали они вместе с Дарьей продумывали сами. Однако уже после знаменательного события выяснилось, что кое-какую помощь влюбленные все же приняли.

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Как оказалось, торжество оплатили родители Василия. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин взяли на себя все расходы. Артисты оказались очень удивлены итоговой сумме.

«Не думайте, что торжество стоило нам в большие деньги! Мы все делали с умом, заранее планировали траты. Поэтому расходы оказались не такими большими. Потратили меньше миллиона на все! Достаточно демократично!» — поделилась Сенчукова.

Напомним, Василий был знаком со своей избранницей Дарьей с детского сада. Сначала они просто дружили, а в 14-летнем возрасте начали встречаться. С тех пор влюбленные не расставались.

Источник: PROZVEZD

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