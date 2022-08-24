«Во что встряла такое, что так убили?»: поклонники оплакивают найденную мертвой Настю Кочервей из «Дома-2»

В микроблоге экс-участницы «Дома-2» Насти Кочервей, который она перестала вести год назад, поклонники блондинки оставляют скорбные комментарии.

Фанаты признаются, что шокированы новостями о смерти 28-летней Анастасии Кочервей. Комментарии они оставляют под последним постом девушки, который датирован августом 2021 года.

«Цветочек, всегда тебя вспоминаю по этим словам: «Не для тебя мама цветочек растила». Эх, Настя, спи спокойно, малыш», «Честно, не ожидала, что моя тезка уйдет из жизни из-за мудака. Помним, любим, скорбим», «Настя, как так? Ты казалась сильной и светлой девчонкой. Невозможно поверить!», «Такая яркая и молодая. Во что встряла такое, что так убили. Царствие небесное!» - высказались в Сети.

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Напомним, Анастасия Кочервей две недели не выходила на связь с близкими. А затем ее тело было обнаружено в одном из каналов Санкт-Петербурга. Мама Анастасии Кочервей готовится отправиться в Северную столицу для опознания тела дочери.

Следователи пока не разглашают своих версий гибели Кочервей. По некоторым данным, это может быть убийство.