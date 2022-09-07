«Вняла словам о слипшихся глазках?»: Пугачева отбелила лицо «тоналкой», распушив реснички тушью

Примадонна явила личико без морщин с гладкостью, которой позавидовали бы и юные манекенщицы.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Алла Пугачева вместе с дочерью Кристиной Орбакайте пришла в Театр наций. После того, как Примадонна без макияжа появилась в гостях у четы Юдашкиных, артистку раскритиковали за слишком бледное лицо без румян и помады. Также поклонники заметили, что без ресничек и бровей глазки певицы превратились в «узкие щелки».

Сама артистка как-то делала мужу, шоумену Максиму Галкину, замечание из-за неудачных ракурсов, требуя у юмориста, чтобы он снимал ее красивой. «Опять скажут... что-то с лицом», — сетовала певица.

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Алла Пугачева с «отутюженными» локонами и густой челкой пришла в театр. Фото: соцсети

В театре Алла Пугачева появилась при полном макияже, подкрасив реснички тушью, а веки — тенями. На губах у певицы нюдовая помада, а кожа лица выбелена тональным кремом.

«Ну вот! Совсем другое дело!», «Зубки прям жемчужные», «А подбородок какой-то длинный», «Личико отбелила? Надо бы свеколкой щечки подрумянить!», «Вняла словам о слипшихся глазках?», «Хорошенькая!», «Еще моложе стала», — написали фолловеры.

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