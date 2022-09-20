«Внутри все сжимается от боли»: Поплавская высказалась после гибели Пускепалиса

Знаменитости оплакивают разбившегося в ДТП известного актера и режиссера Сергея Пускепалиса. В своих микроблогах звезды вспоминают о том, каким человеком был погибший, и выражают соболезнования его близким.

К скорбящим присоединилась и актриса и общественный деятель Яна Поплавская. В телеграм-канале она поделилась эмоциями, которые испытывает в связи с трагической гибелью Сергея Пускепалиса.

«Какой же он был настоящий и в жизни, и на экране, и на театральной сцене, ни капли фальши! Потрясающий, талантливый актер и удивительный, редкий человек! Достойный, прекрасный, невероятно образованный, успевающий везде! Как много помогал, как много успел и как много еще бы успел сделать…. Где-то внутри все сжимается от непонимания и боли… Какая короткая жизнь. Царствия Небесного рабу Божьему Сергею», — написала Яна Поплавская.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в результате страшной аварии в этот вторник, 20 сентября, на трассе в Ярославской области.