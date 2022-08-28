«Внутри он - лакей»: Максакова назвала фильм с Михалковым, где она увидела его подлинное лицо

Как считает Максакова, Михалков откровенно состарился в последние годы. «Он сидит в этих перстнях. Это все, понимаете, витрина. За этим куча всяких стяжательств. Постоянное пропихивание каких-то своих родственников. Причем ему абсолютно было на всех наплевать. Он коллективно порол детей. Потом они на ночь приходили и ему целовали руки в перстнях. Внутри он - лакей. Себя он сыграл в фильме «Жмурки». Там я увидела его подлинное лицо. Такое лицо, как говорил Папанов, надо носить в трусах», - заметила Максакова.

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Напомним, что Никита Михалков активно поддерживает свою страну. Его авторская программе «Бесогон» пользуется огромной любовью у зрителей. В картине «Жмурки» он сыграл криминального авторитета Михалыча.