«Внутренние переживания»: стало известно, что Галкин долгое время скрывал от окружающих

Пока Максим Галкин с семьей наслаждается балтийским бризом в Юрмале, графолог Татьяна Кузнецова проанализировала его почерк и пришла к интересным выводам.

По мнению специалиста, Максим Галкин часто накручивает себя, так как он человек чувственный и эмоциональный.