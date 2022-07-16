«Внутренние переживания»: стало известно, что Галкин долгое время скрывал от окружающих

Пока Максим Галкин с семьей наслаждается балтийским бризом в Юрмале, графолог Татьяна Кузнецова проанализировала его почерк и пришла к интересным выводам.
По мнению специалиста, Максим Галкин часто накручивает себя, так как он человек чувственный и эмоциональный.
«Смотрите, какие плавные и мягкие линии. Нечасто встретишь такое в мужских почерках, чаще такие моменты встречаются в женских! Это характеризует его как мягкого, адаптивного под внешние обстоятельства человека. Много внутренних накруток — это внутренние переживания, накручивание себя. Внешне спокойный, внутри — эмоции, чувствительность и чувственность. В почерке Галкина много женского», — цитирует Кузнецову «Слово и Дело».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что замок Галкина в деревне Грязь не могут конфисковать или продать.